Сочинение на тему почему карта язык географии
География
Сочинение на тему почему карта язык географии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Географическая карта, одно из замечательнейших созданий человеческого ума, появилась уже на заре цивилизации. Самые старые из уцелевших картографических изображений, вавилонские и египетские, относятся к очень давним временам – третьему и второму тысячелетиям до нашей эры. Первые же настоящие географические карты создали древние греки. Именно в античной Греции лежат истоки картографии и географии, как и многих других наук. Греки одни из первых предложили шарообразность Земли, вычислили ее размеры, придумали первые картографические проекции, ввели в обиход меридианы и параллели. С тех пор картография, развивавшаяся в теснейшей связи с географией, прошла большой и сложный путь, превратившись во всесторонне разработанную отрасль знания.
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