Скорость катера по течению реки 22 км ч.А против течения 18 км ч.Найдите скорость течнеия и собствееную скорость катера

Математика
Скорость катера по течению реки 22 км ч.А против течения 18 км ч.Найдите скорость течнеия и собствееную скорость катера
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Собственная Скорость катера 4 км ч  
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