Скорость катера по течению реки 22 км ч.А против течения 18 км ч.Найдите скорость течнеия и собствееную скорость катера
Математика
Скорость катера по течению реки 22 км ч.А против течения 18 км ч.Найдите скорость течнеия и собствееную скорость катера
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Собственная Скорость катера 4 км ч
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Замените цифрами буквы так, что бы равенство оказалось верным. Одинаковым буквам ??оответствует одинаковые цифры, разным разные ДОМА+ДОМА=ГОРОД