Скорость катера по течению реки 22 км ч.А против течения 18 км ч.Найдите скорость течнеия и собствееную скорость катера

Математика

Скорость катера по течению реки 22 км ч.А против течения 18 км ч.Найдите скорость течнеия и собствееную скорость катера

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