Скорость моторной лодки в 3 раза больше скорости лодки на веслах за какое время мо??орная лодка пройдет 24 километров если на лодке с веслами это расстояние можно пройти за 6 часов какое расстояние пройдет моторная лодка за 5 ч...

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Скорость моторной лодки в 3 раза больше скорости лодки на веслах за какое время мо??орная лодка пройдет 24 километров если на лодке с веслами это расстояние можно пройти за 6 часов какое расстояние пройдет моторная лодка за 5 часов

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