Скорость моторной лодки в 3 раза больше скорости лодки на веслах за какое время мо??орная лодка пройдет 24 километров если на лодке с веслами это расстояние можно пройти за 6 часов какое расстояние пройдет моторная лодка за 5 ч...

Математика
Скорость моторной лодки в 3 раза больше скорости лодки на веслах за какое время мо??орная лодка пройдет 24 километров если на лодке с веслами это расстояние можно пройти за 6 часов какое расстояние пройдет моторная лодка за 5 часов
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)24:6=4(км/ч)-скорость лодки с веслами. 2)4*3=12(км/ч)-скорость моторной лодки. 3)24:12=2(ч)-за такое время моторная лодка проплывет 24км. 4)12*5=60(км)-такое расстояние пройдет моторная лодка за 5 часов. Ответ: 2 часа; 60 км.
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