Скорость одного пешехода 4 км/ч.,а скорость другого пешехода - 6км/ч. за какое время ??аждый пешеход сможет пройти 12 км?

Математика
Скорость одного пешехода 4 км/ч.,а скорость другого пешехода - 6км/ч. за какое время ??аждый пешеход сможет пройти 12 км?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый пешеход за 3 часа, а второй за 2 часа
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