Скорость течения реки 2 км/ч.За какое время катер пройдёт 30 км по течению,если прот??в течения он проходит это расстояние за 5 часов?
Математика
Скорость течения реки 2 км/ч.За какое время катер пройдёт 30 км по течению,если прот??в течения он проходит это расстояние за 5 часов?
Ответ(ы):
Гость:
1)150/5=30(км/ч)-скорость катера.2)30-12=18(км/ч)-скорость мкатера против течения3)18*3=54(км)-такое расстояние пройдёт катер за 3 часаОтвет:54км
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