Скорость течения реки 2 км/ч.За какое время катер пройдёт 30 км по течению,если прот??в течения он проходит это расстояние за 5 часов?

Математика

Скорость течения реки 2 км/ч.За какое время катер пройдёт 30 км по течению,если прот??в течения он проходит это расстояние за 5 часов?

Автор: Гость