Скорость течения реки равна 3,2 км/ч. Найдите: а)скорость лодки по течению реки и ск??рость лодки против течения, если ее собственная скорость равна 12,5 км/ч. б) собственную скорость лодки и скорость по течению, если ее скорос...
Математика
Скорость течения реки равна 3,2 км/ч. Найдите: а)скорость лодки по течению реки и ск??рость лодки против течения, если ее собственная скорость равна 12,5 км/ч. б) собственную скорость лодки и скорость по течению, если ее скорость против течения равна 7,2 км/ч. в) собственную скорость лодки и скорость лодки против течения, если ее скорость по течению равна 14,2 км/ч. (Только не уравнением плиз)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)12,5-3,2=9,3км/ч и 12,5+3,2=15,7км/ч б)7,2-3,2=5км/ч соб. скорость 5-3,2=1,8км/ч против течения в)14,2-3,2=11км/ч соб. скорость 11-3,2=7,8км/ч против течения
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Окружающий мир
Математика
Математика