Скорость течения реки равна 3,2 км/ч. Найдите: а)скорость лодки по течению реки и ск??рость лодки против течения, если ее собственная скорость равна 12,5 км/ч. б) собственную скорость лодки и скорость по течению, если ее скорос...

Математика

Скорость течения реки равна 3,2 км/ч. Найдите: а)скорость лодки по течению реки и ск??рость лодки против течения, если ее собственная скорость равна 12,5 км/ч. б) собственную скорость лодки и скорость по течению, если ее скорость против течения равна 7,2 км/ч. в) собственную скорость лодки и скорость лодки против течения, если ее скорость по течению равна 14,2 км/ч. (Только не уравнением плиз)

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