Слон в среднем весит 5 т, человек 70 кг. Во сколько раз слон тяжелее человека. Дайте ответ с точностью до одного из точностью до 10

Математика

Слон в среднем весит 5 т, человек 70 кг. Во сколько раз слон тяжелее человека. Дайте ответ с точностью до одного из точностью до 10

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