Слон в среднем весит 5 т, человек 70 кг. Во сколько раз слон тяжелее человека. Дайте ответ с точностью до одного из точностью до 10

Математика
Слон в среднем весит 5 т, человек 70 кг. Во сколько раз слон тяжелее человека. Дайте ответ с точностью до одного из точностью до 10
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5 тонн=5000 кг 5000:70примерно равно71,4-во столько раз слон тяжелее человека 9до десятых) или примерно в 71 раз(до единиц )
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