Слова в которых звуков меньше чем букв в каждом слове три слога

Гость: Гость:

Ступенька, воробьи, карамель, акварель, учитель, строитель, водитель - здесь меньше звуков чем букв, так как Ь (мягкий знак) звука не обозначает, а буква Е обозначает один звук и мягкость предшествующего согласного.