Словарный состав любого языка постоянно пополняется различными способами. Укаж??те "лишнее" слово.

Русский язык
Словарный состав любого языка постоянно пополняется различными способами. Укаж??те "лишнее" слово.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бостон потому-что новое слово
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