Словарный состав любого языка постоянно пополняется различными способами. Укаж??те "лишнее" слово.
Русский язык
Словарный состав любого языка постоянно пополняется различными способами. Укаж??те "лишнее" слово.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бостон потому-что новое слово
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На аэродроме 20 самолётов сколько всего троек самолётов можит поднятся в воздух сколько при этом самолетов останится на земле
Математика
Русский язык
Составьте предложение в котором количественное числительное являются обстоятел??ством и определением.
Литература