Слово хлеб в разных значениях

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ХЛЕБ, -а, мн. хлебы, -ов и хлеба, -ов, муж.1. ед. Пищевой продукт, выпекаемый из муки (во 2 знач.). Печёный х. Ржаной или чёрный х. Пшеничный или белый х. Ломоть хлеба. Кусок хлеба (также перен.: о пропитании, пище вообще).2. (мн. хлебы). Такой продукт в виде крупного выпеченного изделия. Круглый, высокий х. Ставить хлебы в печь.3. ед. Плоды, семена злаков, размалываемые в муку (во 2 знач.). Сеять х. Сдача хлеба государству. Х. всему голова (посл.).4. (мн. хлеба). Такие злаки. Урожай хлебов. Уборка хлебов комбайнами. Х. на корню.5. (мн. хлеба), перен. То же, что пропитание. Зарабатывать себе на х. Х. насущный (то, что необходимо для пропитания, существования). Не хлебом единым жив человек (посл.). Быть на хлебах у кого-н. (устар. и прост.).6. ед. Средства к существованию, заработок. Эта работа верный х.• Хлеб да соль (устар. и прост.) приветствие тому, кто ест.Второй хлеб о картофеле.Хлебом не корми кого (разг.) о чьём-н. сильном увлечении, желании. Его хлебом не корми, только пусти на каток.Хлеба не просит что (разг.) о вещи, к-рая хранится, никому не мешая, и может когда-н. пригодиться.Свой хлеб есть (разг.) самому зарабатывать себе на жизнь.И то хлеб (разг.) и за это спасибо (о чём-н. немногом). Помог немножко и то хлеб.Хлеб отбить (отнять) у кого (разг.) лишив чего-н., перебив, захватить, оказаться первым.*| уменьш.-ласк. хлебушко, -а, муж. (к 1, 2, 3 и 4 знач.; устар.), хлебушек, -шка, муж. (к 1, 2, 3 и 4 знач.) и хлебец, -бца, муж. (к 1, преимущ. в род., дат. и твор., 2, 3 и 4 знач.).*| прил. хлебный, -ая, -ое (к 1, 2, 3 и 4 знач.)