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Слово мати по падежам
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Ответ(ы):
Гость:
Именительный:мать Родительный: мати Дательный: мати Винительный: мать Тварительный: матей Предложный: о мать.
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