Словообразовательный разбор слов и укажите способ: человеком, большой

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Корень - ЧЕЛОВЕК; окончание - ОМ; Основа слова: ЧЕЛОВЕКПоставить слово в начальную форму.Указать основу слова и определить, является ли оно производным.Для производного слова подобрать словообразовательную пару (слово, от которого непосредственно образовано разбираемое слово).Указать основу в производящем слове.Указать словообразовательные приставки, суффиксы, постфиксы (если они есть).Указать способ образования слова. корень - БОЛЬШ; окончание - ОЙ; Основа слова: БОЛЬШ