Словообразовательный разбор слов и укажите способ: человеком, большой

Русский язык
Словообразовательный разбор слов и укажите способ: человеком, большой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корень - ЧЕЛОВЕК; окончание -  ОМ;  Основа слова:  ЧЕЛОВЕКПоставить слово в начальную форму.Указать основу слова и определить, является ли оно производным.Для производного слова подобрать словообразовательную пару (слово, от которого непосредственно образовано разбираемое слово).Указать основу в производящем слове.Указать словообразовательные приставки, суффиксы, постфиксы (если они есть).Указать способ образования слова. корень - БОЛЬШ; окончание -  ОЙ;  Основа слова:  БОЛЬШ
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