Сложите три седьмых числа 21 и пять шестых числа 60

Математика
Сложите три седьмых числа 21 и пять шестых числа 60
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