Сложно подчененные предложения из рассказа му му тургенев
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Сложно подчененные предложения из рассказа му му тургенев
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сложные: Так прошел год,по окончании которого с Герасимом случилось небольшое происшествие. Когда Герасима привезли из деревни,она чуть не обмерла от ужаса при виде его громадной фигуры,всячески старалась не встречаться с ним ,даже жмурилась,бывало,когда ей случалось пробегать мимо него,спеша из дома в прачечную. Барыня сожалела об испорченной нравственности Капитона, которого накануне только что отыскали где-то на улице.
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