Случалось ли вам что ваш взгляд на вещи изменился ? Ответ обоснуйте своим примером
Русский язык
Случалось ли вам что ваш взгляд на вещи изменился ? Ответ обоснуйте своим примером
Ответ(ы):
Гость:
Да.Вот пример: Сначала мне нравилась газета а сейчас нет Сначала мне нравились девочки а потом нет
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