Случалось ли вам что ваш взгляд на вещи изменился ? Ответ обоснуйте своим примером

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Случалось ли вам что ваш взгляд на вещи изменился ? Ответ обоснуйте своим примером
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Автор: Гость
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Гость:
Да.Вот пример: Сначала мне нравилась газета а сейчас нет Сначала мне нравились девочки а потом нет
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