Сначала определите приближённое значения произведения,а затем найдите точное зн??чение произведения по образцу.345•212
Математика
Сначала определите приближённое значения произведения,а затем найдите точное зн??чение произведения по образцу.345•212
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
300*200=60000 345*212=540
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