Сначала торт массой 1кг 200г разрезали на 4 равные части а потом каждую такую часть разрезали ещё пополам на сколько равных частей в итоге разрезали торт ? сколько граммов в одной такой части? Желательно и условие

Математика

Сначала торт массой 1кг 200г разрезали на 4 равные части а потом каждую такую часть разрезали ещё пополам на сколько равных частей в итоге разрезали торт ? сколько граммов в одной такой части? Желательно и условие

Автор: Гость