Сначала торт массой 1кг 200г разрезали на 4 равные части а потом каждую такую часть разрезали ещё пополам на сколько равных частей в итоге разрезали торт ? сколько граммов в одной такой части? Желательно и условие

Математика
Сначала торт массой 1кг 200г разрезали на 4 равные части а потом каждую такую часть разрезали ещё пополам на сколько равных частей в итоге разрезали торт ? сколько граммов в одной такой части? Желательно и условие
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Всего  частей 8 1кг 200г=1200 1200/8 частей=150гр в  одной  части
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