Сначала торт массой 1кг 200г разрезали на 4 равные части а потом каждую такую часть разрезали ещё пополам на сколько равных частей в итоге разрезали торт ? сколько граммов в одной такой части? Желательно и условие
Математика
Сначала торт массой 1кг 200г разрезали на 4 равные части а потом каждую такую часть разрезали ещё пополам на сколько равных частей в итоге разрезали торт ? сколько граммов в одной такой части? Желательно и условие
Ответ(ы):
Гость:
Всего частей 8 1кг 200г=1200 1200/8 частей=150гр в одной части
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика