Сначала цена товара понизилась на 15%,а потом его новая цена повысилась на 15%. Стал товар дешевле или дороже его первоначальной цены? Я решила это задание и у меня получилось 97,75 то есть товар стал дешевле. Просто я хочу уд...
Математика
Сначала цена товара понизилась на 15%,а потом его новая цена повысилась на 15%. Стал товар дешевле или дороже его первоначальной цены? Я решила это задание и у меня получилось 97,75 то есть товар стал дешевле. Просто я хочу удостовериться правильно ли я решила
Ответ(ы):
Гость:
Цена понизилась,от первоначальной цены отними 15%,а потом к новой цене прибавит 15%,сумма меньше стала
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