Сначала цена товара понизилась на 15%,а потом его новая цена повысилась на 15%. Стал товар дешевле или дороже его первоначальной цены? Я решила это задание и у меня получилось 97,75 то есть товар стал дешевле. Просто я хочу уд...

Математика

Сначала цена товара понизилась на 15%,а потом его новая цена повысилась на 15%. Стал товар дешевле или дороже его первоначальной цены? Я решила это задание и у меня получилось 97,75 то есть товар стал дешевле. Просто я хочу удостовериться правильно ли я решила

Автор: Гость