Со словом идеал составте и запишите словосочетание (прилаг.+сущ)

Русский язык
Со словом идеал составте и запишите словосочетание (прилаг.+сущ)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Обычный идеал _____________ прил+сущ
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