Со станции А вышел первый поезд со скоростью 70 км/ч, через час вслед за ним вышел второй поезд со скоростью 90 км/ч. через сколько часов после выхода первого поезда расстояние между ними будет 10 км?
Математика
Со станции А вышел первый поезд со скоростью 70 км/ч, через час вслед за ним вышел второй поезд со скоростью 90 км/ч. через сколько часов после выхода первого поезда расстояние между ними будет 10 км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90-70=20км/ч скорость сближения второго поезда (70-10):20=3часа-время через которое расстояние между поездами будет 10 км(второй еще находится позади ) 3+1=4часа находился в пути первый поезд (70+10):20=4часа -время через которое расстояние между поездами будет 10 км(второй поезд будет находиться впереди 4+1=5часов находился в пути первый поезд ответ 4ч;5ч
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