Со станции А вышел первый поезд со скоростью 70 км/ч, через час вслед за ним вышел второй поезд со скоростью 90 км/ч. через сколько часов после выхода первого поезда расстояние между ними будет 10 км?

Математика

Со станции А вышел первый поезд со скоростью 70 км/ч, через час вслед за ним вышел второй поезд со скоростью 90 км/ч. через сколько часов после выхода первого поезда расстояние между ними будет 10 км?

Автор: Гость