Со стоянки выехало 40 автобусов,что на 6 меньше,чем осталось.Сколько автобусов осталось на стоянке?
Математика
Со стоянки выехало 40 автобусов,что на 6 меньше,чем осталось.Сколько автобусов осталось на стоянке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40+6=46 (ав.) Ответ: 46 автобусов осталось на стоянке.
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