Со стоянки выехало 40 автобусов,что на 6 меньше,чем осталось.Сколько автобусов осталось на стоянке?

Математика
Со стоянки выехало 40 автобусов,что на 6 меньше,чем осталось.Сколько автобусов осталось на стоянке?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40+6=46 (ав.) Ответ: 46 автобусов осталось на стоянке.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Помогите с лабораторной работой, ответьте на 4 вопроса. 1)В каких местах обитают р??стения: гинкго, секвойя, араукария? 2)В каких органах они з...
Ответить
Обществознание
О каких современных молодёжных проблемах вы знаете? Как эти проблемы можно решить? Плиз и срочно!!!
Ответить
Немецкий язык
Помогите пожалуйста срочно надо решить!)) 1). Составьте предложения, обращая внимание на порядок слов: 1.Fȕr, eine, von, Fachmesse, die, Ausrȕ...
Ответить
Математика
Длина прямоугольного участка земли 8 м,а ширина в 2 раза меньше длины. Какова площа??ь участка?Какова длина границы этого участка?
Ответить
Алгебра
Найдите асимптоты графика функции f(x)= x^2+2x-1/x
Ответить