Собачья упряжка шла по бездорожью в 8:00 со скоростью 9 километров час а затем по накатанной дороге на 76 километров больше Сколько всего километров проехал собачью упряжку

Математика
Собачья упряжка шла по бездорожью в 8:00 со скоростью 9 километров час а затем по накатанной дороге на 76 километров больше Сколько всего километров проехал собачью упряжку
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Собачья упряжка проехала 85 км/ч
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