Собачья упряжка шла по бездорожью в 8:00 со скоростью 9 километров час а затем по накатанной дороге на 76 километров больше Сколько всего километров проехал собачью упряжку

Математика

Собачья упряжка шла по бездорожью в 8:00 со скоростью 9 километров час а затем по накатанной дороге на 76 километров больше Сколько всего километров проехал собачью упряжку

Автор: Гость