Помогите пожалуйста с историей Казахстана! ответе на вопросы
История
Помогите пожалуйста с историей Казахстана! ответе на вопросы
Ответ(ы) на вопрос:
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Кыпчакское ханство (первая половина XI - начало XIII вв.)Территория Кимакского каганата в XI веке полностью вошла в состав Кыпчакского ханства. Это были земли от Иртыша до Волги. Земли между Алтаем и Волгой называли Кыпчакской степью (Дешт-и-Кыпчак). Этнический состав кыпчаков начал формироваться в VII-VIII веках. Он состоял из двух групп племен. Западное объединение 11 племен, восточное объединение 16 племен. Ведущим из племен были бори (волки), которых называли и «ельборили» («народ волков»). Кыпчакские ханы были выходцами из этого племени. В объединение кыпчаков входили тюркоязычные кимакские, огузские, команские и древние башкуртские племена. Общественный строй Кыпчакского ханства продолжал общественный уклад Кимакского каганата. Ханская власть передавалась от отца к сыну по наследству. Особенностью было то, что хан избирался из знати племени ельборили. Арабский историк Джурджани назвал это племя племенем ханской династии. Ханская ставка носила название орда. Система управления войском состояла из правого и левого крыльев. Ставка более сильного правого крыла находилась на берегу реки Урал на месте города Сарай, а ставка левого крыла - в присырдарьинском городе Сыгнак. К господствующему сословию относились ханы, тарханы, баскаки, беки, баи, вожди родов. К беднякам причислялись жатаки, занимавшиеся земледелием. Рабами становились должники и попавшие в плен. Махмуд Кашгари называл рабов «яланкугами». Имущественное неравенство прослеживается по захоронениям. Кыпчаки стремились к захвату южных городов Казахстана и Средней Азии и южных степных районов Руси, но преградой являлись огузы. В конце X - начале XI веков Огузское ханство переживало упадок. Воспользовавшись восстанием, сельджуки захватили Дженд. Кыпчаки вторглись в Огузское ханство и расширили свои границы до Волги. Затем они завоевали южнорусские степи, Кавказ, Крым и земли до Дона. С XI века почти на всей территории Казахстана, кроме Жетысу, властвовали кыпчаки. С XII века кыпчаки стали господствовать вПриаралье. В русских исторических источниках кыпчаков называли «половцы», а венгры называли «команы». Кыпчакские ханы вели борьбу со среднеазиатским государством Хорезм. Хорезмиицы стремились к ослаблению кыпчаков, использовали их внутренние противоречия и междоусобицы, одаривали подарками представителей знати кыпчаков, распространяли ислам среди кыпчаков, стараясь таким путем поставить их в зависимость от себя. В начале XIII века между шахом Хорезма Мухаммедом и Кыпчакским ханством произошло несколько сражений за присырдарьинские города. Из-за отсутствия единства кыпчаки потерпели поражение. Города Отрар и Сыгнак, а также регион Аральского моря долгие годы являлись местами столкновений кыпчаков и хорезмийцев. Противоборство окончательно прекратилось только после завоевания их монголами. Племена, входившие в этнический состав кыпчаков, находились на этапе сложения кыпчакской народности. У этих племен были схожими язык, верования, общественный строй и способы ведения хозяйства. Но образование единой кыпчакской народности было заторможено до XV века монгольским нашествием. Кыпчаки составили основу этнического состава казахского народа. Кыпчаки преимущественно занимались скотоводством. Показателем обеспеченности считалоськоличество лошадей. В середине XIII века европейские путешественники Плано Карпини иВильгельм Рубрук упоминали о колесных повозках, в которые запрягались 10 быков. Еврейский путешественник XII века Петахья писал, что «хлеба не едят, а только рис и просо». поищи тут может что подойдет
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