Помогите пожалуйста с историей Казахстана! ответе на вопросы

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Кыпчакское ханство (первая половина XI - начало XIII вв.)Территория Кимакского кагана­та в XI веке полностью вошла в состав Кыпчакского хан­ства. Это были земли от Иртыша до Волги. Земли между Алтаем и Волгой называли Кыпчакской степью (Дешт-и-Кыпчак). Этнический состав кыпчаков начал формироваться в VII-VIII веках. Он состоял из двух групп племен. Западное объ­единение 11 племен, восточное объединение 16 племен. Ведущим из племен были бори (волки), которых называли и «ельборили» («на­род волков»). Кыпчакские ханы были выходцами из этого племени. В объединение кыпчаков входили тюркоязычные кимакские, огузские, команские и древние башкуртские племена. Общественный строй Кыпчакского ханства продолжал общественный уклад Кимакского каганата. Ханская власть передавалась от отца к сыну по наследству. Особенностью было то, что хан избирался из знати племени ельборили. Арабский историк Джурджани назвал это племя племенем ханской династии. Ханская ставка носила название орда. Система управления войском состояла из правого и левого крыльев. Ставка более сильно­го правого крыла находилась на берегу реки Урал на месте города Сарай, а ставка левого крыла - в присырдарьинском городе Сыгнак. К господствующему сосло­вию относились ханы, тарханы, баскаки, беки, баи, вожди родов. К беднякам при­числялись жатаки, занимавшиеся зем­леделием. Рабами станови­лись должники и попавшие в плен. Махмуд Кашгари называл рабов «яланкугами». Имущественное неравенство прослеживается по захоронениям. Кыпчаки стремились к захвату южных городов Казахстана и Средней Азии и южных степных районов Руси, но преградой являлись огузы. В конце X - начале XI веков Огузское ханство переживало упадок. Воспользовавшись вос­станием, сельджуки захватили Дженд. Кыпчаки вторглись в Огузское ханство и расширили свои границы до Волги. Затем они завоевали южнорусские степи, Кавказ, Крым и земли до Дона. С XI века почти на всей территории Казахстана, кроме Жетысу, властвовали кыпчаки. С XII века кыпчаки стали господствовать вПриаралье. В русских исторических источниках кып­чаков называли «половцы», а венгры называли «команы». Кыпчакские ханы вели борьбу со среднеазиатским государством Хорезм. Хо­резмиицы стремились к ослаблению кыпчаков, использовали их внутренние противоречия и междоусо­бицы, одаривали подарками представителей знати кыпчаков, распространяли ислам среди кыпчаков, стараясь таким путем поставить их в зависимость от себя. В начале XIII века между шахом Хорезма Мухаммедом и Кыпчакским ханством произошло несколько сражений за присырдарьинские города. Из-за отсутствия единства кыпчаки потерпели поражение. Города Отрар и Сыгнак, а также регион Араль­ского моря долгие годы являлись местами столкновений кыпчаков и хорезмийцев. Противоборство окончательно прекратилось только после завоевания их монголами. Племена, входившие в этнический состав кып­чаков, находились на этапе сложения кыпчакской народности. У этих племен были схожими язык, верования, общест­венный строй и способы ведения хозяйства. Но образова­ние единой кыпчакской народности было заторможено до XV века монголь­ским нашествием. Кыпчаки составили основу этнического состава казахского народа. Кыпчаки преимущественно занимались скотовод­ством. Показателем обеспеченности считалоськоличество ло­шадей. В середине XIII века европейские пу­тешественники Плано Карпини иВильгельм Рубрук упоминали о колесных по­возках, в которые запрягались 10 быков. Еврейский путешественник XII века Петахья писал, что «хлеба не едят, а только рис и просо». поищи тут может что подойдет