Собака побежала к хозяину когда была от него на расстоянии 450 м. Какое расстояние между хозяином и собакой будет через 5 сек, если её скорость 10м/с?
Математика
Собака побежала к хозяину когда была от него на расстоянии 450 м. Какое расстояние между хозяином и собакой будет через 5 сек, если её скорость 10м/с?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S = U*t = 10*5=50 (м) 450 - 50 = 400 м Ответ 400 м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из двух поселков в 9 часа утра навстречу друг другу отправились два лыжника один и?? них шел до встречи 4 часа со скоростью 18 км/час другой прошел...
Математика
На яку найбільшу кількість груп можно розділити числа 1,5,8,9,10,12,15 щоб в усих групах ??ума чисел були порівну?
Математика
Вставь знаки действия так， чтобы равенства стали верними: 3,8,5=51, 5,8,6=34， 9,5,7=28， 30,6,18=23， 40,42,7=40， 20，5，6，=24
Литература