Собака побежала к хозяину когда была от него на расстоянии 450 м. Какое расстояние между хозяином и собакой будет через 5 сек, если её скорость 10м/с?

Математика

Собака побежала к хозяину когда была от него на расстоянии 450 м. Какое расстояние между хозяином и собакой будет через 5 сек, если её скорость 10м/с?

Автор: Гость