Собрали 280 кг яблок,из них часть отправили в столовую.В детский сад-57кг меньше,чем ?? столовую а на рынок отправили на 109 кг больше ,чем в столовую .Сколько килограммов яблок отправили в столовую?
Математика
Собрали 280 кг яблок,из них часть отправили в столовую.В детский сад-57кг меньше,чем ?? столовую а на рынок отправили на 109 кг больше ,чем в столовую .Сколько килограммов яблок отправили в столовую?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В столовую = х Детский сад = х - 57 Все вместе 280 кг Рынок = х + 190 х+х-57+х+190= 280 3х = -190+57+280 3х = 228 х = 228 : 3 х = 76 кг - отправили в столовую Ответ : 76 кг отправили в столовую .
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