Собрали 280 кг яблок,из них часть отправили в столовую.В детский сад-57кг меньше,чем ?? столовую а на рынок отправили на 109 кг больше ,чем в столовую .Сколько килограммов яблок отправили в столовую?

Математика

Собрали 280 кг яблок,из них часть отправили в столовую.В детский сад-57кг меньше,чем ?? столовую а на рынок отправили на 109 кг больше ,чем в столовую .Сколько килограммов яблок отправили в столовую?

Автор: Гость