Собственная скорость катера 18 км/ч. Скорость течения реки 2 км/ч. Какое расстояние ??роплывет катер против течения реки за 3 часа?

Математика
Собственная скорость катера 18 км/ч. Скорость течения реки 2 км/ч. Какое расстояние ??роплывет катер против течения реки за 3 часа?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(18-2)*3=48 км проплывёт
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