Собственная скорость лодки 4,5 км /ч скорость течения 2,5 км /ч. Найдите скорость лодки при движении течения . Какой путь пройдет лодка по течению за 4 ч и какой путь она пройдет против течения за 3ч?

Математика

Собственная скорость лодки 4,5 км /ч скорость течения 2,5 км /ч. Найдите скорость лодки при движении течения . Какой путь пройдет лодка по течению за 4 ч и какой путь она пройдет против течения за 3ч?

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