Собственная скорость лодки 4,5 км /ч скорость течения 2,5 км /ч. Найдите скорость лодки при движении течения . Какой путь пройдет лодка по течению за 4 ч и какой путь она пройдет против течения за 3ч?
Математика
Собственная скорость лодки 4,5 км /ч скорость течения 2,5 км /ч. Найдите скорость лодки при движении течения . Какой путь пройдет лодка по течению за 4 ч и какой путь она пройдет против течения за 3ч?
Ответ(ы):
Гость:
Скорость лодки по течению : 4,5 + 2,5 = 8 км/ч скорость против течения : 4,5 - 2,5 = 2 км/ч путь по течению: 4 * 8 = 32 км путь против течения = 2 * 3 = 6км Вроде так)
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