Собственная скорость моторной лодки составляет 4/9 от собственной скорости катера. Скорость катера по течению реки на 16 км/ч больше, скорости моторной лодки , движущейся по течению. Найдите собственную скорость катера. Помоги...

Математика
Собственная скорость моторной лодки составляет 4/9 от собственной скорости катера. Скорость катера по течению реки на 16 км/ч больше, скорости моторной лодки , движущейся по течению. Найдите собственную скорость катера. Помогите пожалуйста
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