Соченение на тему " Почему мы должны помнить о войне?" 5 предложений

Русский язык
Соченение на тему " Почему мы должны помнить о войне?" 5 предложений
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мы всегда должны помнить о войне, война - это горе, это страдания людей, это голод, это разрушенные дома и тысячи искалеченных судеб. Война не спрашивает нас когда прийти в наш дом, она просто приходит и меняет нашу жизнь, наши планы, наше сознание. И вот уже вместо привычной тишины ты живешь среди разрывов снарядов, сирен машин скорой помощи. смертей и ужаса. Мы должны чтить тех, кто прошел войну - эти десять кругов ада, кто выстоял, кто остался сильный духом, кто не сломался. Помнить о войне надо всегда, но давайте делать так, чтобы не пускать ее в свой дом. (я сейчас живу в городе где идет война)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
X*3=48 y:3=16 16*a=48
Ответить
Математика
Задача номер 433 решите плиз !!!
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста амените развёрнутое понятие одним словом с не: высказывать ??сего, утаивать
Ответить
Математика
2*2+9755+262738:2= помогите плиззз
Ответить
Русский язык
Напишите лингвистический рассказ на тему "Правописание "не" и "ни" в отрицательных наречиях"срочно)
Ответить