Соченение на тему " Почему мы должны помнить о войне?" 5 предложений

Гость: Гость:

Мы всегда должны помнить о войне, война - это горе, это страдания людей, это голод, это разрушенные дома и тысячи искалеченных судеб. Война не спрашивает нас когда прийти в наш дом, она просто приходит и меняет нашу жизнь, наши планы, наше сознание. И вот уже вместо привычной тишины ты живешь среди разрывов снарядов, сирен машин скорой помощи. смертей и ужаса. Мы должны чтить тех, кто прошел войну - эти десять кругов ада, кто выстоял, кто остался сильный духом, кто не сломался. Помнить о войне надо всегда, но давайте делать так, чтобы не пускать ее в свой дом. (я сейчас живу в городе где идет война)