Соченение пожалуйста сделать заранее спасибо!@;)

Русский язык
Соченение пожалуйста сделать заранее спасибо!@;)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На картине художник изобразил трудолюбивую русскую женщину, которая с помощью внучки, собрала целую гору грибов и кувшин ягод. Рисуя картину, он восхищается трудолюбием женщин. Женщина научила маленькую девочку собирать грибы, передавая ей свой опыт. Теплый приятный летний день. Бабушка с внучкой решили сходить в лес за грибами, в лесу жарко, солнце светит ярко, Долго они ходили по разным полянкам и собирали грибы, набрав целых две корзины грибов, они ощутили усталость. Нашли уютную полянку и сели под развесистыми ветвями берез, ее листья под лучами солнца красиво переливаются и радуют глаза зрителя. Бабушка прилегла отдохнуть и незаметно для себя уснула, девочка не стала ее тревожить. Внучка тем временем даром время не теряет, она нашла кустик с ягодами, сорвала с него веточки, теперь сидит и отделяет их от веточек и складывает в кружку. Крестьянки пришли в лес ни одни, с ними пришел их верный друг – старенький пес. Он тоже устал долго идти в лес и ждать пока его хозяйки соберут грибы, удобно присев около любимой хозяйки, он задремал, пока у него есть такая возможность. Поляна заполнена высокой травой и цветами, здесь приятно пахнет свежестью и ароматными грибами. Щебет и трели птиц хорошо слышны, когда тихо сидишь на полянке, откуда-то издалека доносится голос кукушки, около ароматных цветов жужжат шмели и осы, порхают бабочки и летают стрекозы. Среди густой травы можно разглядеть синие колокольчики и белоснежные ромашки, художник прописал их очень точно, с любовью и нежностью. В корзине лежат разные грибы, здесь и белые грибы, и лисички. Сегодня девочку ждет вкусный ужин с грибами. При написании картины художник использовал много зеленого цвета и его оттенков, чтобы естественнее передать зелень на полянке. От картины веет тишиной и спокойствием, посмотрев на нее, тоже хочется отдохнуть и скушать пару лесных ягод.
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