Как делали книги в древности и как делают сейчас
Литература
Как делали книги в древности и как делают сейчас
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раньше, сделать книгу был большой труд. Но и за такой труд конечно же много платили и позволить купить книгу могли лишь богатые люди. Обложку обычно делали из кожи и украшали камнями, а писали книги от руки вырисовывая каждую букву. Но сейчас все книги печатаются и не кто не занимается рукописью, и позволить купить книгу может каждый.
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