Как делали книги в древности и как делают сейчас

Гость: Гость:

Раньше, сделать книгу был большой труд. Но и за такой труд конечно же много платили и позволить купить книгу могли лишь богатые люди. Обложку обычно делали из кожи и украшали камнями, а писали книги от руки вырисовывая каждую букву. Но сейчас все книги печатаются и не кто не занимается рукописью, и позволить купить книгу может каждый.