Докажите что графики функций не пересекаются y=(6+x+x^2)/x+2, y=1-2x
Алгебра
Докажите что графики функций не пересекаются y=(6+x+x^2)/x+2, y=1-2x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
( 6 + Х + х^2 )/ ( Х + 2 ) = 1 - 2х Х^2 + Х + 6 = ( 1 - 2х )( Х + 2 ) Х^2 + Х + 6 = Х + 2 - 2х^2 - 4х Х^2 + Х + 6 = - 2х^2 - 3х + 2 3х^2 + 4х - 4 = 0 D = 16 + 48 = 64 = 8^2 X1 = ( - 4 + 8 ) : 6 = 2/3 X2 = ( - 4 - 8 ) : 6 = - 2 y = 1 - 2x y1 = 1 - 2•( 2/3 ) = 1 - 4/3 = 1 - 1 1/3 = - 1/3 y2 = 1 - 2•( - 2 ) = 5 Ответ графики пересекаются в точках ( 2/3 ; - 1/3 ) ; ( - 2 ; 5 )
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