Яку функцію виконує пепсин
Биология
Яку функцію виконує пепсин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пепсин виконує важливу роль у перетворенні білків їжі на амінокислоти.Пепсин діє тільки вкислому середовищі шлунка і при попаданні в лужне середовище дванадцятипалої кишки стає неактивним.
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