11.22 сроооооочно пожалуйста
Физика
11.22 сроооооочно пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Второй закон Фарадея m=klt m- масса в-ва на катоде = 2г = 0,002кг k - электрохимический эквивалент меди (0,33*10^-6 кг/Кл) I - Сила тока t- Время = 15 минут = 900с I=m/kt I=2*10^-3/0,33*10^-6*900 = 6,7A
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