Из 75 одинаковых по виду колец одно кольцо по весу несколько отличается от других. ??ак за 2 взвешивания на чашечных весах определить, легче или тяжелее это кольцо, чем остальные.
Математика
Из 75 одинаковых по виду колец одно кольцо по весу несколько отличается от других. ??ак за 2 взвешивания на чашечных весах определить, легче или тяжелее это кольцо, чем остальные.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разбиваем кольца на 3 группы, по 25 колец в каждой. Сравниваем группы 1-ую со 2-ой, затем 1-ую с 3-ей. Взешиваем последние. Они должны уравновеситься на весах. Наше кольцо останется в оставшейся группе.
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