Из 75 одинаковых по виду колец одно кольцо по весу несколько отличается от других. ??ак за 2 взвешивания на чашечных весах определить, легче или тяжелее это кольцо, чем остальные.

Математика

Из 75 одинаковых по виду колец одно кольцо по весу несколько отличается от других. ??ак за 2 взвешивания на чашечных весах определить, легче или тяжелее это кольцо, чем остальные.

Автор: Гость