Как написать план о сказке рыбаке и рыбке

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Как написать план о сказке рыбаке и рыбке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Три раза старик ловил рыбку и на третий раз попалась рыбка. 2. Старик отпустил рыбку. 3. Старик рассказал старухе о рыбке. 4. Старуха попросила корыто. 5. Попросила старуха избу новую. 6. Хочет старуха стать дворянкой. 7. Хочет старуха быть царицей. 8. Хочет старуха быть владычицей морской. 9. Ничего не сказала рыбка, лишь хвостом вильнула и ушла в синие море.
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