В первой машине 12кг песка а во втарой 10 на сколько в первой машине больше чем во вт??рой
Математика
В первой машине 12кг песка а во втарой 10 на сколько в первой машине больше чем во вт??рой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 2 кг(так как чтоб узнать разницу двух чисел, которая указывает на сколько больше в 1-ой машине чем во-второй, нужно 12кг-10кг=2кг)
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