Показать на физической карте россии восточно сибирскую равнину
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Показать на физической карте россии восточно сибирскую равнину
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Западно-Сиби́рская равни́на — равнина расположена на севере Азии, занимает всю западную часть Сибири от Уральских гор на западе до Среднесибирского плоскогорья на востоке.
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