Показать на физической карте россии восточно сибирскую равнину

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Показать на физической карте россии восточно сибирскую равнину
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Западно-Сиби́рская равни́на — равнина расположена на севере  Азии, занимает всю западную часть  Сибири от  Уральских гор на западе до  Среднесибирского плоскогорья на востоке.
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