В школьном дворе посадили 30 яблонь 10 слив и несколько вишень .сколко посадили диревев если всего было пасожено 48 деревьев? 60 деревьев?
Математика
В школьном дворе посадили 30 яблонь 10 слив и несколько вишень .сколко посадили диревев если всего было пасожено 48 деревьев? 60 деревьев?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 8 вишен 2) 20 вишен
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