В школьном дворе посадили 30 яблонь 10 слив и несколько вишень .сколко посадили диревев если всего было пасожено 48 деревьев? 60 деревьев?

Математика

В школьном дворе посадили 30 яблонь 10 слив и несколько вишень .сколко посадили диревев если всего было пасожено 48 деревьев? 60 деревьев?

Автор: Гость