Срочно!!! Нужно заполнить таблицу параграфами3,4.
Биология
Срочно!!! Нужно заполнить таблицу параграфами3,4.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вегетативное размножение - размножение частями вегетативных органов растения. 1. Травянистые растения - усами (земляника, лютик) - корневищем (ландыш, пырей) - луковицей (тюльпан, чеснок) - клубнями (картофель) - стеблевыми черенками (бегония) - корневыми черенками (одуванчик) - листовыми черенками (бегония, фиалка) 2. Кустарники - побегами (ива) - отводками (смородина, орешник) - стеблевыми черенками (ива, роза) - корневыми черенками (малина, шиповник) - деление куста (сирень) 3. Деревья - побег (тополь) - отводки (пихта) - корневые отпрыски (тополь) - листовые черенки (лимон)
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