Кто автор стихотворения Поспевает брусника? К Бальмонт Ф.Тютчев.А Фет.А Плещеев.
Литература
Кто автор стихотворения Поспевает брусника? К Бальмонт Ф.Тютчев.А Фет.А Плещеев.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Автор стихотворения - Константин Бальмонт.
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