При каком натуральном значение в дроби: 2/7 и 12/n.. равны?
Математика
При каком натуральном значение в дроби: 2/7 и 12/n.. равны?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/7=12/n При значении n = 42, то есть 2/7=12/42
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