При каком натуральном значение в дроби: 2/7 и 12/n.. равны?

Математика
При каком натуральном значение в дроби: 2/7 и 12/n.. равны?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/7=12/n При значении n = 42, то есть 2/7=12/42 
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