Объясните на «детском языке» что такое прочность ,плотность, жесткость, твердость, упругость, пластичность, эластичность. Подскажите пожалуйста. Никак не могу правильно все и грамотно сформулировать.

Гость: Гость:

Прочность ткани, а значит не рвется. плотно затолкать игрушки в короб, а значит нет места . эластичный бинт, а значит растягивается. плавно двигаться, а значит пластичность. упругая пружина (сжимается и разжимается) приходит в исходное положение. Я думаю так. Извините, если что то не так.