Объясните на «детском языке» что такое прочность ,плотность, жесткость, твердость, упругость, пластичность, эластичность. Подскажите пожалуйста. Никак не могу правильно все и грамотно сформулировать.
Технология
Объясните на «детском языке» что такое прочность ,плотность, жесткость, твердость, упругость, пластичность, эластичность. Подскажите пожалуйста. Никак не могу правильно все и грамотно сформулировать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прочность ткани, а значит не рвется. плотно затолкать игрушки в короб, а значит нет места . эластичный бинт, а значит растягивается. плавно двигаться, а значит пластичность. упругая пружина (сжимается и разжимается) приходит в исходное положение. Я думаю так. Извините, если что то не так.
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