Какие словосочетания не являются синонимичными? 1) Поверхность реки - речная поверхность 2) Стальное колечко - колечко из стали 3) Берестяная корзина - корзина из берёсты 4) Громко петь - громкое пение

Русский язык

Какие словосочетания не являются синонимичными? 1) Поверхность реки - речная поверхность 2) Стальное колечко - колечко из стали 3) Берестяная корзина - корзина из берёсты 4) Громко петь - громкое пение

Автор: Гость