Какие словосочетания не являются синонимичными? 1) Поверхность реки - речная поверхность 2) Стальное колечко - колечко из стали 3) Берестяная корзина - корзина из берёсты 4) Громко петь - громкое пение

Русский язык
Какие словосочетания не являются синонимичными? 1) Поверхность реки - речная поверхность 2) Стальное колечко - колечко из стали 3) Берестяная корзина - корзина из берёсты 4) Громко петь - громкое пение
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Гость:
4 громко петь - громкое пение
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