Напишите план по смутному времени.

Гость: Гость:

1) Проникновение поляков.- Появление и поход Лжедмитрия II (лето 1607г.).- Поддержка движения Лжедмитрия II польскими дворянами к которым примкнула Марина Мнишек.- Возрождение плана Папы Римского о введении католичества на Руси.- Заключение договора со Швецией об отправке войска для борьбы с Речью Посполитой (февраль 1609 г.). 2) Вторжение польских войск в Россию. (Осада Смоленска сентябрь 1609г.)- Разгром наших войск под селом Клушино. (июнь 1610г.)- Уход шведских наемников на север страны. (Захват Новгорода и Финского побережья)(Требование признать шведского принца русским царем).- Смута вспыхнула с новой силой. 3)Окончание Смутного времени.- Попытка возвести на престол польского королевича Владислава. ( против которого выступил русский патриарх Гермоген)- Желание Сигизмунта III самому занять престол, окатоличить народ и присоединить Русь к Речи Посполитой.- Продолжение Смуты, убийство Лжедмитрия II. (декабрь 1610 г.)- Осада Смоленска, Новгорода и продолжение голода и разрухи пробудили в народе желание к освобождению родины.- Первое ополчение во главе с Д.М. Пожарским потерпело поражение (март 1611 г.)- Второе ополчение во главе с Кузьмой Мининым. (осень 1611 г.)Грамоты с призывом (март 1612 г.)Главное сражение за Москву.( 24 августа 1612 г.)Освобождение Москвы (22 октября 1612 г.)- Созыв Земского собора 1613г. - избран Михаил Романов.