Расставьте запятые. Туристы подошли к нам чтобы спросить как пройти в другую час??ь города
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Расставьте запятые. Туристы подошли к нам чтобы спросить как пройти в другую час??ь города
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Туристы подошли к нам,чтобы спросить,как пройти в другую часть города
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