Составьте формулы оксидов марганца с массовой долей кислорода, равной а)50,55% б)36,78%

Гость: Гость:

А) w(O)=50,55%=0,5055 Обозначим число кислородов за "x", а число марганцев за "y". MnyOx Составим уравнение: w(в-ва)=m(в-ва)/m(смеси) Если у нас в процентном содержании кислород в молекуле, то эта формула примет вид: w(O)=M(O)*x/(M(O)*x+M(Mn)*y), где M(O) и M(Mn) молярные массы кислорода и марганца соответственно. 0,5055=16*x/(16*x+55*y), решая уравнение, получаем: 7,912x=27,8025y x/y=3,5/1 или 7/2 То есть x=7, а y=2, это соответствует формуле: Mn2O7 Проверка: 16*7/(16*7+55*2)=112/222=0,5045≈0,5055 ( Верно) б) Все то же самое, только уравнение: 0,3678=16*x/(16*x+55*y) 10,1152x=20,229y x/y=2/1, x=2 y=1, что соответствует формуле: MnO2 Проверка: 16*2/(16*2+55)=32/87=0,3678 ( верно) Ответ: а) Mn2O7 б)MnO2