Что делаем первым действием 12:6*2
Математика
Что делаем первым действием 12:6*2
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Первое действие - 12/6=2 Второе действие - 2*2=4
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