. Какую конфигурацию валентных электронов может иметь элемент в основном состоян??и, формула высшего оксида которого Э2О3? 1) 3d7 3) 3s23p1 2) 2s22p3 4) 3s24d5

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Ну элементарно, давай начнем с того, что такое валентность, валентность в первую очередь - это способность образовывать химические связи. Валентные электроны характерно способны к организации соединений. Высший оксид Э2О3 - аллюминий Al. т.к. у него С.О +3, а у кислорода практически всегда -2 (исключение соединений со фтором) Соответственно сразу догадались, что элемент в 3 периоде, а значит квантовое число =3, соответственно конфигурация: 3s23p1 Вариант ответа: 3