Было 8 ящиков по 12 кг осталось 36 кг продали неизвестно. Сколько ящиков продали?
Математика
Было 8 ящиков по 12 кг осталось 36 кг продали неизвестно. Сколько ящиков продали?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12х8=96 96-36=60 60/12=5 Продали 5 ящиков )
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